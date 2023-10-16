В Україні проведуть масову оцінку земель та відкриють дані про вартість

Кабінет міністрів затвердив порядок реалізації пілотного проекту щодо проведення масової оцінки земель. Дані будуть оновлюватися кожні два роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 13 жовтня 2023 р. № 1078 .

Згідно з документом, масова оцінка земель - вид оцінки земель (земельних ділянок), який проводиться на всій території України (з періодичним оновленням), базується на відомостях про ціну земельних ділянок та іншого нерухомого майна, що на них розташоване, ціну речових прав чи розмір плати за користування чужими земельними ділянками.

Цей вид оцінки призначений, зокрема, для використання як база оподаткування плати за землю.

Згідно з документом, геоінформаційна система масової оцінки земель повинна забезпечувати:

первинне проведення масової оцінки земель (розрахунок показників масової оцінки земель) всієї території України станом на визначену дату;

можливість оновлення (не рідше одного разу на два роки) показників масової оцінки земель;

формування результатів масової оцінки земель, які не можуть містити інформації з обмеженим доступом (персональних даних), у текстовому, графічному, картографічному і табличному вигляді за допомогою програмного забезпечення геоінформаційної системи масової оцінки земель;

оприлюднення результатів масової оцінки земель на офіційному веб-сайті Держгеокадастру.

Ціни на землю в Україні

Нагадаємо, станом на 1 січня 2023 року середня ціна 1 га землі в Україні становить 52 462 грн. Такий показник отримано на основі 117 586 угод із продажу землі за площею в 268,3 тис. га.

Найвища вартість одного гектара землі в Івано-Франківській області, яка сягає 292,7 тис. грн.