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В Украине проведут массовую оценку земель и откроют данные о стоимости

Украина, Понедельник 16 октября 2023 13:44
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В Украине проведут массовую оценку земель и откроют данные о стоимости Фото: В Украине проведут массовую оценку земель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров утвердил порядок реализации пилотного проекта по проведению массовой оценки земель. Данные будут обновляться каждые два года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 13 октября 2023 года №1078.

Согласно документу, массовая оценка земель - вид оценки земель (земельных участков), который проводится на всей территории Украины (с периодическим обновлением), базируется на сведениях о цене земельных участков и другого находящегося на них недвижимого имущества, цене вещных прав или размере платы за использование чужими земельными участками.

Этот вид оценки предназначен, в частности, для использования в качестве базы налогообложения платы за землю.

Согласно документу, геоинформационная система массовой оценки земель должна обеспечивать:

  • первичное проведение массовой оценки земель (расчет показателей массовой оценки земель) всей территории Украины на определенную дату;
  • возможность обновления (не реже одного раза в два года) показателей массовой оценки земель;
  • формирование результатов массовой оценки земель, которые могут содержать информации с ограниченным доступом (персональных данных), в текстовом, графическом, картографическом и табличном виде с помощью программного обеспечения геоинформационной системы массовой оценки земель;
  • обнародование результатов массовой оценки земель на официальном веб-сайте Госгеокадастра.

Цены на землю в Украине.

Напомним, на 1 января 2023 года средняя цена 1 га земли в Украине составляет 52 462 грн. Такой показатель получен на основе 117586 сделок по продаже земли по площади в 268,3 тыс. га.

Самая высокая стоимость одного гектара земли в Ивано-Франковской области, которая составляет 292,7 тыс. грн.

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