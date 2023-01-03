У Мінагрополітики назвали регіон України з найдорожчою землею
Середня ціна 1 га землі в Україні становить 52 462 грн. Такий показник отримано на основі 117 586 угод із продажу землі за площею в 268,3 тис. га.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.
За даними прес-служби, найвища вартість одного гектара землі в Івано-Франківській області, яка сягає 292,7 тис. грн.
У міністерстві повідомили, що з 24 лютого по сьогодні укладено 41 979 угод на ринку землі. Вони охоплюють площу в 77 668 га.
Найактивнішими регіонами (за площею земель, щодо яких зареєстровано правочини) стали Хмельницька (8,1 тис. га); Вінницька (8 тис. га); Полтавська (8 тис. га); Кіровоградська (7,8 тис. га); Дніпропетровська (7,6 тис. га).
У цілому станом на сьогодні за увесь період функціонування ринку землі з 1 липня 2021 року укладено 142 945 земельних угод за площею в 322 194 га.
Нагадаємо, за оцінками Мінагрополітики втрати сільського господарства України через війну можуть становити близько 40 млрд доларів.