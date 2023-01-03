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У Мінагрополітики назвали регіон України з найдорожчою землею

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Україна, Вівторок 03 січня 2023 09:37
У Мінагрополітики назвали регіон України з найдорожчою землею Фото: найдорожча земля в Івано-Франківській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середня ціна 1 га землі в Україні становить 52 462 грн. Такий показник отримано на основі 117 586 угод із продажу землі за площею в 268,3 тис. га.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.

За даними прес-служби, найвища вартість одного гектара землі в Івано-Франківській області, яка сягає 292,7 тис. грн.

У міністерстві повідомили, що з 24 лютого по сьогодні укладено 41 979 угод на ринку землі. Вони охоплюють площу в 77 668 га.

Найактивнішими регіонами (за площею земель, щодо яких зареєстровано правочини) стали Хмельницька (8,1 тис. га); Вінницька (8 тис. га); Полтавська (8 тис. га); Кіровоградська (7,8 тис. га); Дніпропетровська (7,6 тис. га).

У цілому станом на сьогодні за увесь період функціонування ринку землі з 1 липня 2021 року укладено 142 945 земельних угод за площею в 322 194 га.

Нагадаємо, за оцінками Мінагрополітики втрати сільського господарства України через війну можуть становити близько 40 млрд доларів.

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Міністерство аграрної політики Ринок землі
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