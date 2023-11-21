В Україні протестували вітчизняну бойову частину до західного ударного дрону (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра стратегічної промисловості України Олександра Камишіна .

"Наша оборонка вже регулярно випробовує нові рішення. Розробляємо нове, модернізуємо старе, відновлюємо виробництво давно забутих, але добре себе зарекомендувавших виробів", - йдеться у заяві.

За словами Камишіна, один з ударних дронів західного виробництва непогано себе зарекомендував на полі бою, але бойову частину військові попросили зробити більш потужною.

"На відео - результат випробування нової бойової частини для цього дрона. Випробування пройшли успішно - вибух повністю розвалив бронеплиту товщиною 50 мм, за нею - ще одну, 16мм, і вм’яв третю, також 16 мм", - написав міністр.

Камишін підкреслив, що таким чином зароджуються спільні виробництва.

Виробництво зброї в Україні

Як відомо, на озброєнні Збройних сил України вже понад 20 нових найменувань дронів українського виробництва. Цього року Кабмін виділив цього року 40 мільярдів гривень для інвестицій в українських виробників безпілотників.

Крім того, президент України Володимир Зеленський оголосив про створення нового альянсу у сфері озброєння. До цього вже приєдналися декілька виробників зброї з різних країн.

Також Україна разом зі Сполученими Штатами Америки проведе у Вашингтоні оборонний форум. Він відбудеться вже у грудні.