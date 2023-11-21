В Україні протестували вітчизняну бойову частину до західного ударного дрону (відео)
В Україні протестували нову бойову частину до західного ударного дрона. Таким чином країна розвиває спільні виробництва зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра стратегічної промисловості України Олександра Камишіна.
"Наша оборонка вже регулярно випробовує нові рішення. Розробляємо нове, модернізуємо старе, відновлюємо виробництво давно забутих, але добре себе зарекомендувавших виробів", - йдеться у заяві.
За словами Камишіна, один з ударних дронів західного виробництва непогано себе зарекомендував на полі бою, але бойову частину військові попросили зробити більш потужною.
"На відео - результат випробування нової бойової частини для цього дрона. Випробування пройшли успішно - вибух повністю розвалив бронеплиту товщиною 50 мм, за нею - ще одну, 16мм, і вм’яв третю, також 16 мм", - написав міністр.
Камишін підкреслив, що таким чином зароджуються спільні виробництва.
Виробництво зброї в Україні
Як відомо, на озброєнні Збройних сил України вже понад 20 нових найменувань дронів українського виробництва. Цього року Кабмін виділив цього року 40 мільярдів гривень для інвестицій в українських виробників безпілотників.
Крім того, президент України Володимир Зеленський оголосив про створення нового альянсу у сфері озброєння. До цього вже приєдналися декілька виробників зброї з різних країн.
Також Україна разом зі Сполученими Штатами Америки проведе у Вашингтоні оборонний форум. Він відбудеться вже у грудні.
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