В Украине протестировали отечественную боевую часть к западному ударному дрону (видео)
В Украине протестировали новую боевую часть к западному ударному дрону. Таким образом страна развивает совместные производства оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра стратегической промышленности Украины Александра Камышина.
"Наша оборонка уже регулярно испытывает новые решения. Разрабатываем новое, модернизируем старое, восстанавливаем производство давно забытых, но хорошо себя зарекомендовавших изделий", - говорится в заявлении.
По словам Камышина, один из ударных дронов западного производства неплохо себя зарекомендовал на поле боя, но боевую часть военные попросили сделать более мощной.
"На видео - результат испытания новой боевой части для этого дрона. Испытания прошли успешно - взрыв полностью развалил бронеплиту толщиной 50 мм, за ней - еще одну, 16мм, и вмял третью, также 16 мм", - написал министр.
Камышин подчеркнул, что таким образом зарождаются совместные производства.
Производство оружия в Украине
Как известно, на вооружении Вооруженных сил Украины уже более 20 новых наименований дронов украинского производства. В этом году Кабмин выделил в этом году 40 миллиардов гривен для инвестиций в украинских производителей беспилотников.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании нового альянса в сфере вооружения. К этому уже присоединились несколько оружейных производителей из разных стран.
Также Украина вместе с Соединенными Штатами Америки проведет в Вашингтоне оборонный форум. Он состоится уже в декабре.
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