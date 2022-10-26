В Україні просять визнати три російські телеканали терористичними організаціями

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

"Через систематичне послідовне виправдання, публічну підтримку і підбурювання в ефірі російських телеканалів Россия 24, RTR Планета і Первый до вчинення російською федерацією терористичних актів ці "медіа" мають бути визнані терористичними організаціями відповідно до українського законодавства", - йдеться у повідомленні.

Нацрада висловила таку свою позицію в листах до правоохоронних органів на основі проведених моніторингів програм цих російських каналів щодо вчинених ЗС РФ терактів у Вінниці, Оленівці та Чаплиному.

За словами Нацради, усі редакційні рішення щодо поширеної інформації належать лише мовникам, їх керівництву і журналістам, тому відповідальність за поширення ЗМІ інформації, яка виправдовує, підбурює і підтримує тероризм, є медійною складовою державного тероризму Російської Федерації проти України.