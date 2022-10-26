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В Україні просять визнати три російські телеканали терористичними організаціями

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Середа 26 жовтня 2022 20:45
В Україні просять визнати три російські телеканали терористичними організаціями Фото: В Україні просять визнати три російські телеканали терористичними організаціями (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські телеканали Россия 24, RTR Планета і Первый мають бути визнані терористичними організаціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

"Через систематичне послідовне виправдання, публічну підтримку і підбурювання в ефірі російських телеканалів Россия 24, RTR Планета і Первый до вчинення російською федерацією терористичних актів ці "медіа" мають бути визнані терористичними організаціями відповідно до українського законодавства", - йдеться у повідомленні.

Нацрада висловила таку свою позицію в листах до правоохоронних органів на основі проведених моніторингів програм цих російських каналів щодо вчинених ЗС РФ терактів у Вінниці, Оленівці та Чаплиному.

За словами Нацради, усі редакційні рішення щодо поширеної інформації належать лише мовникам, їх керівництву і журналістам, тому відповідальність за поширення ЗМІ інформації, яка виправдовує, підбурює і підтримує тероризм, є медійною складовою державного тероризму Російської Федерації проти України.

Нагадаємо, що у Латвії заборонили трансляцію 80 російських телеканалів, які раніше не були заборонені.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 14 травня 2021 року про введення санкцій. У списку виявилося 138 компаній, серед них російські телеканали і компанії.

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