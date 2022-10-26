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В Украине просят признать три российских телеканала террористическими организациями

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Среда 26 октября 2022 20:45
В Украине просят признать три российских телеканала террористическими организациями Фото: В Украине просят признать три российских телеканала террористическими организациями (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские телеканалы Россия 24, RTR Планета и Первый должны быть признаны террористическими организациями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию.

"Из-за систематического последовательного оправдания, публичной поддержки и подстрекательства в эфире российских телеканалов Россия 24, RTR Планета и Первый к совершению российской федерацией террористических актов эти "медиа" должны быть признаны террористическими организациями в соответствии с украинским законодательством", - говорится в сообщении.

Нацсовет высказал свою позицию в письмах к правоохранительным органам на основе проведенных мониторингов программ этих российских каналов относительно совершенных ВС РФ терактов в Виннице, Еленовке и Чаплино.

По словам Нацсовета, все редакционные решения по распространенной информации принадлежат только вещателям, их руководству и журналистам, поэтому ответственность за распространение СМИ оправдывающей, подстрекающей и поддерживающей терроризм информации является медийной составляющей государственного терроризма Российской Федерации против Украины.

Напомним, что в Латвии запретили трансляцию 80 российских телеканалов, ранее не запрещенных.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 14 мая 2021 года о введении санкций. В списке оказалось 138 компаний, в том числе российские телеканалы и компании.

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