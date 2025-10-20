В Україні пропонують запровадити виплати українцям, яких утримувала Росія: деталі

Міністерство розвитку громад та територій пропонує надати одноразову грошову допомогу в розмірі 50 тис. гривень цивільним громадянам, яких країна-агресор незаконно позбавила свободи.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра розвитку громад та територій Олексія Рябикіна під час брифінгу .

Кому нададуть допомогу

За словами Рябикіна, йдеться про осіб, яких окупаційні війська або адміністрації затримали чи утримували на окупованих територіях. Якщо Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими підтвердить факт такого утримання, комісія при міністерстві встановить статус "постраждалого", після чого людина отримає виплату 50 тис. гривень.

"Це не про полон, а саме про визнання факту, що людина постраждала. Після цього вона може надалі подавати документи для встановлення факту полону", - зазначив заступник міністра.

Як діятиме механізм

Новий порядок не потребує ухвалення додаткових законів - лише внесення змін до підзаконних актів. Тож його можна буде запровадити швидко.

Наразі держава вже здійснює виплати звільненим військовим і цивільним: 100 тис. гривень після встановлення факту полону та ще 100 тис. гривень за кожен рік перебування в полоні. Загалом проведено близько 12 тисяч таких виплат.

Скільки цивільних утримує Росія

Рябикін визнав, що близько 1500 цивільних не отримали офіційного підтвердження факту полону через обмеження чинного законодавства.

Водночас, за даними журналістки та голови ГО "Медійна ініціатива за права людини" Тетяни Катриченко, Росія незаконно утримує щонайменше 2277 цивільних українців - як на окупованих територіях, так і на території РФ. Частину з них переміщують до російських в’язниць і піддають незаконним "судам".