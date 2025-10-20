ua en ru
В Украине предлагают ввести выплаты украинцам, которых удерживала Россия: детали

Понедельник 20 октября 2025 19:51
UA EN RU
В Украине предлагают ввести выплаты украинцам, которых удерживала Россия: детали Фото: Освобожденные из плена украинцы (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Министерство развития общин и территорий предлагает предоставить одноразовую денежную помощь в размере 50 тыс. гривен гражданским, которых страна-агрессор незаконно лишила свободы.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра развития общин и территорий Алексея Рябикина во время брифинга.

Кому окажут помощь

По словам Рябикина, речь идет о лицах, которых оккупационные войска или администрации задержали или удерживали на оккупированных территориях. Если Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подтвердит факт такого содержания, комиссия при министерстве установит статус "пострадавшего", после чего человек получит выплату 50 тыс. гривен.

"Это не о плене, а именно о признании факта, что человек пострадал. После этого он может в дальнейшем подавать документы для установления факта плена", - отметил заместитель министра.

Как будет действовать механизм

Новый порядок не требует принятия дополнительных законов - только внесение изменений в подзаконные акты. Поэтому его можно будет ввести быстро.

Сейчас государство уже осуществляет выплаты освобожденным военным и гражданским: 100 тыс. гривен после установления факта плена и еще 100 тыс. гривен за каждый год пребывания в плену. Всего проведено около 12 тысяч таких выплат.

Сколько гражданских удерживает Россия

Рябикин признал, что около 1500 гражданских не получили официального подтверждения факта плена из-за ограничений действующего законодательства.

В то же время, по данным журналистки и председателя ОО "Медийная инициатива за права человека" Татьяны Катриченко, Россия незаконно удерживает не менее 2277 гражданских украинцев - как на оккупированных территориях, так и на территории РФ. Часть из них перемещают в российские тюрьмы и подвергают незаконным "судам".

Ранее РБК-Украина писало, что ООН зафиксировала систематические пытки украинских гражданских в российском плену. По данным доклада, 92% из 216 опрошенных освобожденных украинцев подтвердили пытки, избиения, удары током и угрозы казнью. Россия продолжает произвольно задерживать людей на оккупированных территориях, удерживая их годами без законных оснований.

Также мы рассказывали, что в Украине в этом году изменили порядок выплат военным, которые попали в плен или пропали без вести. Теперь каждый военнослужащий может заранее оставить личное распоряжение, кому и в каких долях будет выплачиваться его денежное обеспечение в случае плена. Если такого распоряжения нет, деньги получат члены семьи - жена, дети или родители.

