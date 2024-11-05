В Україні пропонують заборонити розводити домашніх тварин: деталі

Під час війни в Україні пропонують заборонити розводити та продавати домашніх тварин. За порушення хочуть карати штрафом у розмірі до 68 тисяч гривень.
РБК-Україна повідомляє, що відповідна петиція з’явилася на сайті електронних петицій Кабінету міністрів України.
Автор петиції пропонує заборонити розводити домашніх тварин у період дії воєнного стану в Україні, а також протягом п’яти років після його закінчення. Крім того, за порушення заборони пропонує карати штрафом у розмірі від 8500 до 68 000 гривень.
Збирати підписи почали 31 жовтня нинішнього року й до кінця збору залишилося 87 днів. Станом на 5 листопада документ підписали 8 людей із 25 000 необхідних.
Подібну петицію вже публікували на сайті президента України у червні 2022 року. Тоді за неї проголосували 4348 осіб із 25 000 необхідних. Документ отримав статус "не підтримано".
Раніше ми розповідали про Єдиний державний реєстр домашніх тварин, де власники зможуть оформлювати електронні ветеринарні паспорти для своїх котів, собак і тхорів. Як повідомили у Міністерстві аграрної політики, зареєструвати тварину можна буде під час візиту до ветеринарного лікаря в акредитованих закладах, перелік яких буде на сайті pet.gov.ua. Реєстрація в Реєстрі є добровільною. Переваги для власників тварин включають збереження історії щеплень, полегшений пошук у випадку втрати та можливість оформити електронний ветпаспорт у додатку "Дія".
Також РБК-Україна писало, що в Україні діє заборона на купірування хвостів і вух у домашніх тварин, а також інші операції, які змінюють зовнішній вигляд з нелікувальною метою. Це положення передбачено Європейською конвенцією про захист домашніх тварин, яку Україна ратифікувала у 2013 році. Порушення заборони може призвести до штрафу до 5100 грн, а в деяких випадках – до конфіскації тварини.
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