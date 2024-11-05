В Україні пропонують заборонити розводити домашніх тварин: деталі

Автор петиції пропонує заборонити розводити домашніх тварин у період дії воєнного стану в Україні, а також протягом п’яти років після його закінчення. Крім того, за порушення заборони пропонує карати штрафом у розмірі від 8500 до 68 000 гривень.

Збирати підписи почали 31 жовтня нинішнього року й до кінця збору залишилося 87 днів. Станом на 5 листопада документ підписали 8 людей із 25 000 необхідних.

Петиція про заборону розведення та продаж домашніх тварин (скріншот із сайту електронних петицій)

Подібну петицію вже публікували на сайті президента України у червні 2022 року. Тоді за неї проголосували 4348 осіб із 25 000 необхідних. Документ отримав статус "не підтримано".