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Як оштрафують власника за купірування вух і хвоста собаки: пояснення юриста

Київ, Україна, П'ятниця 16 серпня 2024 19:15
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Як оштрафують власника за купірування вух і хвоста собаки: пояснення юриста Фото: Огляд собаки у ветеринара (ілюстративне freepik.com)
Автор: Ольга Маджумдар
Експерт: Євген Буліменко

В Україні діють норми, які захищають тварин від жорстокого поводження. Це стосується і операцій для зміни зовнішнього вигляду домашнього улюбленця.

Чи дозволяється в Україні купірування вух і хвоста собакам, у коментарі РБК-Україна розповів адвокат і магістр права Євген Буліменко.

Купірування хвоста та вух домашніх тварин забороняються Європейською конвенцією про захист домашніх тварин, яку Україна ратифікувала ще у 2013 році, звертає увагу юрист.

"Порушення цієї заборони може мати наслідком адміністративну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами у вигляді штрафу від 3 400 грн до 5 100 грн із конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров'я", - пояснив Євген Буліменко.

Згідно зі статтею 10 Європейської конвенції про захист домашніх тварин, заборонені хірургічні операції для зміни зовнішнього вигляду домашньої тварини або для інших нелікувальних цілей:

  • купірування хвоста;
  • купірування вух;
  • позбавлення голосу;
  • видалення зубів і пазурів.

Винятки - лише за ветеринарно-медичними показниками чи для запобігання розмноженню.

Як оштрафують власника за купірування вух і хвоста собаки: пояснення юриста

Фото: Видалення пазурів Конвенція також забороняє (freepik.com)

Раніше вкорочення вух і хвоста собакам робили з міркувань користі для їхнього здоров'я і для зовнішнього вигляду. Проте сучасні ветеринари не підтверджують користі від таких процедур. Навпаки, купірування шкодить собакам, які використовують вуха і хвіст для спілкування.

Нагадаємо, ми писали, як карають власників тварин, що не прибирають за ними на вулиці.

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