Електронні ветпаспорти для домашніх тварин: як їх можна буде оформити

Які будуть умови реєстрації домашніх улюбленців, у коментарі РБК-Україна розповів заступник міністра аграрної політики та продовольства України Денис Башлик та фахівці Держпродспоживслужби.

Які будуть умови реєстрації домашньої тварини у Єдиному реєстрі

Офіційний старт кампанії з реєстрації домашніх тварин відбудеться цієї осені, повідомили у Міністерстві аграрної політики і продовольства України. Власники собак, котів та тхорів зможуть зареєструвати своїх улюбленців у Єдиному державному реєстрі домашніх тварин під час візиту до ветеринарного лікаря. Перелік ветеринарних закладів, які долучаться до проекту з реєстрації тварин, буде розміщений на сайті pet.gov.ua.

Власникам тварин перед візитом до ветеринарного закладу рекомендують переконатись, що він є на сайті pet.gov.ua, а отже має право реєструвати домашніх тварин.

"Для реєстрації власник тварини має прийти до ветеринарного лікаря разом зі своїм улюбленцем. Із собою потрібно взяти свій паспорт та ідентифікаційний код (також підійде Дія), за наявності - паперовий ветеринарний паспорт державного зразка. Перед візитом до ветеринарного лікаря також просимо власників сфотографувати свого улюбленця так, щоб було чітко видно мордочку (розмір фотографії - 4х3, друкувати фотографію не потрібно), - звертають увагу в Мінагрополітики.

Водночас щеплення чи чипування не є обов’язковими для реєстрації тварини у Реєстрі. Разом із тим, у Держпродспоживслужбі рекомендують робити домашнім тваринам регулярні профілактичні щеплення, які вбережуть їх від смертельних захворювань. Також у відомстві рекомендують чипувати домашніх тварин, оскільки чип значно підвищує шанси на те, що загублена тварина швидше повернеться додому.

Фото: Щеплення домашньої тварини (gettyimages.com)

Реєстрація домашніх улюбленців у Реєстрі буде добровільною. За словами заступника міністра аграрної політики та продовольства України Дениса Башлика, серед переваг реєстрації для власників:

швидке та просте відновлення історії щеплень тварини, якщо ветеринарний паспорт був втрачений;

полегшений пошук тварини, яка загубилась;

у подальшому – поява електронного ветеринарного паспорту тварини в Дії, що спростить подорожі з твариною у межах України.

Чи треба буде платити за реєстрацію домашньої тварини

Послуга з реєстрації домашнього улюбленця в усіх ветеринарних кабінетах і клініках буде безкоштовною. У наступному році планується поява електронних ветпаспортів зареєстрованих домашніх тварин у Дії, що не вимагатиме додаткових дій чи оплат.

"Безоплатність реєстрації передбачена законодавством. Реєструючи тварину під час планового візиту до ветеринара, ви не сплачуєте за послугу реєстрації, інші послуги - щеплення, аналізи, чипування - як і раніше, надаються платно", - кажуть у Держпродспоживслужбі.

Чи залишаться паперові ветпаспорти чинними

Оскільки реєстрація домашніх тварин у Реєстрі є добровільною, паперові ветпаспорти державного зразка залишаться чинними, але не будуть обов’язковими.

Як пояснили у Держпродспоживслужбі, зараз команда проекту працює над тим, аби видавати ветеринарні паспорти державного зразка могли не тільки державні, а й приватні ветеринарні лікарі.

"Для перетину кордону зберігатиметься вимога наявності паперового ветеринарного паспорта державного зразка - аналогічно громадяни України при перетині державного кордону повинні мати при собі паперовий закордонний паспорт", – зазначили у Держпродспоживслужбі.

Фото: Перетин кордону із твариною (gettyimages.com)

У подальших планах – інтеграція Єдиного державного реєстру з міжнародними базами даних домашніх тварин, зокрема Europetnet.

Реєстрація полегшить пошук загубленого улюбленця у майбутньому

Якщо зареєстрована домашня тварина загубиться і її хтось знайде, завдяки функції пошуку в Реєстрі за номером чипу або жетону ветеринарний лікар зможе встановити власника, звертає увагу Денис Башлик.

"На жаль, через повномасштабну війну кількість загублених тварин невпинно зростає: вони лякаються та тікають під час обстрілів чи в ході евакуації з прифронтових міст і сіл. Маємо надію, що Реєстр домашніх тварин допоможе швидше повернути домашніх улюбленців, які загубились, до їхніх родин", - каже урядовець.