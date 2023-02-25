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В Україні пропонують визнати повітряні та морські війська РФ терористичними організаціями

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Субота 25 лютого 2023 11:45
В Україні пропонують визнати повітряні та морські війська РФ терористичними організаціями Фото: в Україні пропонують визнати повітряні та морські війська РФ терористичними організаціями (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Сергій Пишкін

Народні депутати України пропонують визнати повітряно-космічні сили і військово-морський флот Російської Федерації терористичними організаціями.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на проєкт постанови.

Постанову було зареєстровано 24 лютого, однак повний текст документа наразі не оприлюднений.

Серед співавторів виступили більше півсотні народних депутатів з різних фракцій й груп Верховної ради.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що торік Парламентська асамблея Ради Європи визнала правлячий у Росії режим терористичним. Також нещодавно парламент Словаччини визнав країну-окупанта державою-спонсором тероризму.

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