В Украине предлагают признать воздушные и морские войска РФ террористическими организациями
Фото: в Украине предлагают признать воздушные и морские войска РФ террористическими организациями (facebook.com/mod.mil.rus)
Народные депутаты Украины предлагают признать воздушно-космические силы и военно-морской флот Российской Федерации террористическими организациями.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на проект постановления.
Постановление было зарегистрировано 24 февраля, однако полный текст документа не обнародован.
Среди соавторов выступили более полусотни народных депутатов из разных фракций и групп Верховной рады.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в прошлом году Парламентская ассамблея Совета Европы признала правящий в России режим террористическим. Также недавно парламент Словакии признал страну-оккупанта государством-спонсором терроризма.
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