В Україні пропонують продовжити податкові пільги на час дії воєнного стану

В Україні пропонують продовжити податкові пільги у період дії воєнного стану. Для цього планують внести зміни у Податковий кодекс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука .

"Схвалено проект Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану", - йдеться у повідомленні.

Законопроектом, серед іншого, пропонується встановити, що окремі норми діють до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, але не пізніше 01.07.2023, зокрема: