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В Україні пропонують продовжити податкові пільги на час дії воєнного стану

Фото: В Україні пропонують продовжити податкові пільги на час дії воєнного стану (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні пропонують продовжити податкові пільги у період дії воєнного стану. Для цього планують внести зміни у Податковий кодекс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

"Схвалено проект Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану", - йдеться у повідомленні.

Законопроектом, серед іншого, пропонується встановити, що окремі норми діють до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, але не пізніше 01.07.2023, зокрема:

  • можливість для ФОПів та юридичних осіб бути платниками єдиного податку III групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2% від суми доходу;
  • можливість для ФОПів-платників єдиного податку I та II груп не сплачувати єдиний податок; зупинення проведення документальних перевірок;
  • зупинення перебігу окремих строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;
  • незастосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства тощо.

Нагадаємо, що Україна зобов'язалася скасувати податкові пільги, запроваджені з початку війни.

У четвер, 12 січня, Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроєкт №8079 щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.

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