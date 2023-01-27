В Україні пропонують продовжити податкові пільги на час дії воєнного стану

В Україні пропонують продовжити податкові пільги у період дії воєнного стану. Для цього планують внести зміни у Податковий кодекс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.
"Схвалено проект Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану", - йдеться у повідомленні.
Законопроектом, серед іншого, пропонується встановити, що окремі норми діють до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, але не пізніше 01.07.2023, зокрема:
Нагадаємо, що Україна зобов'язалася скасувати податкові пільги, запроваджені з початку війни.
У четвер, 12 січня, Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроєкт №8079 щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.
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