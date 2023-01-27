В Украине предлагают продлить налоговые льготы на время действия военного положения

В Украине предлагают продлить налоговые льготы в период действия военного положения. Для этого планируется внести изменения в Налоговый кодекс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука .

"Одобрен проект Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения", - говорится в сообщении.

Законопроектом, среди прочего, предлагается установить, что отдельные нормы действуют до прекращения или отмены военного, чрезвычайного положения на территории Украины, но не позднее 01.07.2023, в частности: