В Украине предлагают продлить налоговые льготы на время действия военного положения

В Украине предлагают продлить налоговые льготы в период действия военного положения. Для этого планируется внести изменения в Налоговый кодекс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.
"Одобрен проект Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения", - говорится в сообщении.
Законопроектом, среди прочего, предлагается установить, что отдельные нормы действуют до прекращения или отмены военного, чрезвычайного положения на территории Украины, но не позднее 01.07.2023, в частности:
Напомним, что Украина обязалась упразднить налоговые льготы, введенные с начала войны.
В четверг, 12 января, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №8079 о запрете нахождения игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.
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