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В Украине предлагают продлить налоговые льготы на время действия военного положения

Фото: В Украине предлагают продлить налоговые льготы на время действия военного положения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине предлагают продлить налоговые льготы в период действия военного положения. Для этого планируется внести изменения в Налоговый кодекс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

"Одобрен проект Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения", - говорится в сообщении.

Законопроектом, среди прочего, предлагается установить, что отдельные нормы действуют до прекращения или отмены военного, чрезвычайного положения на территории Украины, но не позднее 01.07.2023, в частности:

  • возможность для ФЛП и юридических лиц быть плательщиками единого налога III группы с применением ставки единого налога в размере 2% от суммы дохода;
  • возможность для ФЛП-плательщиков единого налога I и II групп не уплачивать единый налог; остановка проведения документальных проверок;
  • остановка истечения отдельных сроков, определенных налоговым законодательством и другим законодательством, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы;
  • неприменение штрафных санкций нарушение налогового законодательства и т.д.

Напомним, что Украина обязалась упразднить налоговые льготы, введенные с начала войны.

В четверг, 12 января, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №8079 о запрете нахождения игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.

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