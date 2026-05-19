В Україні пропонують у 10 разів підняти штрафи за порушення мовного законодавства

В Україні пропонують суттєво посилити відповідальність за порушення мовного законодавства. Для системних порушників штрафи можуть зрости у 10 разів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю уповноваженої із захисту державної мови Олени Івановської для lb.ua
За словами Івановської, вже підготовлені пропозиції щодо збільшення штрафів, а відповідні зміни мають внести до Кодексу про адміністративні правопорушення.
"У річному звіті я наполягаю на радикальних змінах", - заявила мовна омбудсменка.
Івановська зазначила, що попередження має залишатися лише для тих, хто порушив закон випадково. Натомість для системних порушників, які ігнорують вимоги законодавства навіть після повторних попереджень, санкції мають бути значно жорсткішими.
"Повторне порушення - це виклик державі, і відповідь на нього має бути миттєвою та безкомпромісною", - наголосила вона.
За словами уповноваженої, йдеться про ситуації, коли люди або компанії свідомо ігнорують вимоги щодо використання української мови у професійній діяльності та сфері обслуговування.
Мовна омбудсменка вважає, що санкції мають бути такими, аби порушувати закон стало економічно невигідно.
"Помножити штрафи на 10 - це цілком робочий варіант для системних порушників", - заявила Івановська.
Вона також додала, що українська мова має стати "природним та єдиним фільтром" для професійної діяльності в Україні.
"Не поважаєш державну мову - втрачаєш прибуток, не дотримуєшся закону - втрачаєш право на професійну реалізацію", - сказала уповноважена.
Івановська наголосила, що закон про державну мову, на її думку, є не питанням цензури, а питанням права громадян бути почутими українською мовою у власній країні.
Нагадаємо, Олена Івановська у грудні 2025 року запропонувала уряду суттєво підвищити штрафи за порушення мовного законодавства. За її словами, нинішні санкції є надто низькими та не стримують порушників, зокрема у сфері обслуговування, реклами та інтернет-ресурсів.
РБК-Україна раніше також розповідало, що у 2025 році українці значно частіше скаржилися на порушення мовного законодавства - до мовного омбудсмена надійшло понад 3,1 тисячі звернень. Найбільше скарг стосувалося роботи сайтів, реклами, вивісок та сфери обслуговування.