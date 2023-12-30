UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні продовжили виплати пенсіонерам без ідентифікації: подробиці

Архівне фото: В Україні продовжили виплати пенсіонерам без ідентифікації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Кабмін ухвалив постанову про продовження термінів проходження фізичної ідентифікації одержувачами пенсійних виплат в "Ощадбанку" на 3 місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зокрема, продовжено строк здійснення фізичної перевірки осіб в "Ощадбанку" до 31 березня 2024 року. Це стосується внутрішньо переміщених осіб, яких було взято на облік до 24 лютого 2022 року.

Документом передбачено, що нарахування пенсії продовжується навіть у разі отримання територіальними органами Пенсійного фонду України від "Ощадбанку" інформації про відсутність видаткових операцій за рахунками протягом 6 місяців підряд. 

Однак з 1 січня 2024 року у таких випадках пенсії не перераховуватимуться на рахунки їх одержувачів до проходження ними фізичної ідентифікації.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, середній розмір пенсії в Україні за 9 місяців 2023 року зріс на 727,74 грн або на 15,7% до 5 350,33 грн. При цьому інфляція становила 3,0%.

Пенсії понад 10 тисяч гривень на 1 жовтня отримували 1,13 млн українців. Це 10,7% від загальної кількості пенсіонерів (10,54 млн осіб).

Функції виплати субсидій перейшли до Пенсійного фонду з 1 жовтня 2022 року. З 1 грудня Пенсійний фонд також призначає субсидії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ощадбанкпенсії в УкраїніпенсіонериМіністерство реінтеграції