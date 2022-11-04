ПФУ профінансував субсидії за перший місяць опалювального сезону
Пенсійний фонд профінансував пільги та житлові субсидії за жовтень 2022 року. На ці цілі спрямовано 1,9 млрд грн коштів державного бюджету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.
"На виплату житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу спрямовано 1,9 млрд грн", - йдеться в повідомленні.
Крім того ПФУ розпочав фінансування пенсій за листопад. Станом на 3 листопада на пенсійні виплати за листопад спрямовано 4,5 млрд грн, в т. ч. 2,9 млрд грн - на виплату пенсій через АТ "Укрпошта", 1,6 млрд грн - через уповноважені банки.
Нагадаємо, функції з виплати субсидій перейшли до Пенсійного фонду з 1 жовтня 2022 року. З 1 грудня Пенсійний фонд також буде призначати субсидії.
Очікується, що середня субсидія протягом опалювального сезону становитиме 1700-1800 гривень.
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