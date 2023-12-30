ua en ru
Сб, 30 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні продовжили виплати пенсіонерам без ідентифікації: подробиці

Україна, Субота 30 грудня 2023 19:44
UA EN RU
В Україні продовжили виплати пенсіонерам без ідентифікації: подробиці Архівне фото: В Україні продовжили виплати пенсіонерам без ідентифікації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Кабмін ухвалив постанову про продовження термінів проходження фізичної ідентифікації одержувачами пенсійних виплат в "Ощадбанку" на 3 місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зокрема, продовжено строк здійснення фізичної перевірки осіб в "Ощадбанку" до 31 березня 2024 року. Це стосується внутрішньо переміщених осіб, яких було взято на облік до 24 лютого 2022 року.

Документом передбачено, що нарахування пенсії продовжується навіть у разі отримання територіальними органами Пенсійного фонду України від "Ощадбанку" інформації про відсутність видаткових операцій за рахунками протягом 6 місяців підряд.

Однак з 1 січня 2024 року у таких випадках пенсії не перераховуватимуться на рахунки їх одержувачів до проходження ними фізичної ідентифікації.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, середній розмір пенсії в Україні за 9 місяців 2023 року зріс на 727,74 грн або на 15,7% до 5 350,33 грн. При цьому інфляція становила 3,0%.

Пенсії понад 10 тисяч гривень на 1 жовтня отримували 1,13 млн українців. Це 10,7% від загальної кількості пенсіонерів (10,54 млн осіб).

Функції виплати субсидій перейшли до Пенсійного фонду з 1 жовтня 2022 року. З 1 грудня Пенсійний фонд також призначає субсидії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ощадбанк пенсії в Україні пенсіонери Міністерство реінтеграції
NEWS
Сили оборони завдали удару по військових об'єктах в РФ понад 70 дронами, - джерела
Сили оборони завдали удару по військових об'єктах в РФ понад 70 дронами, - джерела
DAILY
Голова "правового комітету" Ради Денис Маслов: про судову реформу, корупцію і тиск на бізнес
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Голова "правового комітету" Ради Денис Маслов: про судову реформу, корупцію і тиск на бізнес