В Україні продовжили виплати пенсіонерам без ідентифікації: подробиці

Кабмін ухвалив постанову про продовження термінів проходження фізичної ідентифікації одержувачами пенсійних виплат в "Ощадбанку" на 3 місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зокрема, продовжено строк здійснення фізичної перевірки осіб в "Ощадбанку" до 31 березня 2024 року. Це стосується внутрішньо переміщених осіб, яких було взято на облік до 24 лютого 2022 року.

Документом передбачено, що нарахування пенсії продовжується навіть у разі отримання територіальними органами Пенсійного фонду України від "Ощадбанку" інформації про відсутність видаткових операцій за рахунками протягом 6 місяців підряд.

Однак з 1 січня 2024 року у таких випадках пенсії не перераховуватимуться на рахунки їх одержувачів до проходження ними фізичної ідентифікації.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, середній розмір пенсії в Україні за 9 місяців 2023 року зріс на 727,74 грн або на 15,7% до 5 350,33 грн. При цьому інфляція становила 3,0%.

Пенсії понад 10 тисяч гривень на 1 жовтня отримували 1,13 млн українців. Це 10,7% від загальної кількості пенсіонерів (10,54 млн осіб).

Функції виплати субсидій перейшли до Пенсійного фонду з 1 жовтня 2022 року. З 1 грудня Пенсійний фонд також призначає субсидії.