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В Украине продлили выплаты пенсионерам без идентификации: подробности

Украина, Суббота 30 декабря 2023 19:44
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В Украине продлили выплаты пенсионерам без идентификации: подробности Архивное фото: В Украине продлили выплаты пенсионерам без идентификации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Кабмин принял постановление о продлении сроков прохождения физической идентификации получателями пенсионных выплат в "Ощадбанке" на 3 месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В частности, продлен срок осуществления физической проверки лиц в "Ощадбанке" до 31 марта 2024 года. Это касается внутренне перемещенных лиц, которые были взяты на учет до 24 февраля 2022 года.

Документом предусмотрено, что начисление пенсии продолжается даже в случае получения территориальными органами Пенсионного фонда Украины от "Ощадбанка" информации об отсутствии расходных операций по счетам в течение 6 месяцев подряд.

Однако с 1 января 2024 года в таких случаях пенсии не будут перечисляться на счета их получателей до прохождения ими физической идентификации.

Пенсии в Украине

Напомним, средний размер пенсии в Украине за 9 месяцев 2023 вырос на 727,74 грн или на 15,7% до 5 350,33 грн. При этом инфляция составила 3,0%.

Пенсии более 10 тысяч гривен на 1 октября получали 1,13 млн. украинцев. Это 10,7% от общего количества пенсионеров (10,54 млн человек).

Функции выплаты субсидий перешли в Пенсионный фонд с 1 октября 2022 года. С 1 декабря Пенсионный фонд также назначает субсидии.

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