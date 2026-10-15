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В Україні продовжили графіки відключення світла: як вони діятимуть 16 жовтня

19:56 15.10.2026 Чт
1 хв
aimg Олена Бджола
Ілюстративне фото (Колаж РБК-Україна)

У деяких областях України 16 жовтня обмежать споживання світла через наслідки російських атак на енергооб'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Графіки на 16 жовтня

У частині регіонів України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії:

  • 06:00 - 23:59 - графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу;
  • 06:00 - 23:59 - графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 2 черг).

Причина запровадження обмежень - наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, уточнило "Укренерго".

Енергетики просять стежити за повідомленнями та графіками відключень на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у своєму регіоні.

"Коли світло з’являється за графіком - будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!" - йдеться у повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що з 6:00 до 23:59 14 жовтня діяли графіки обмеження потужності світла для промисловості та бізнесу та звичайних споживачів.

Крім того, 14 жовтня в Києві через аварію частина домівок на правому березі залишилася без електроенергії.

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УкраїнаГрафіки відключення світла