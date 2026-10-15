В Україні продовжили графіки відключення світла: як вони діятимуть 16 жовтня

У деяких областях України 16 жовтня обмежать споживання світла через наслідки російських атак на енергооб'єкти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
У частині регіонів України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії:
Причина запровадження обмежень - наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, уточнило "Укренерго".
Енергетики просять стежити за повідомленнями та графіками відключень на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у своєму регіоні.
"Коли світло з’являється за графіком - будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!" - йдеться у повідомленні.
Раніше РБК-Україна писало, що з 6:00 до 23:59 14 жовтня діяли графіки обмеження потужності світла для промисловості та бізнесу та звичайних споживачів.
Крім того, 14 жовтня в Києві через аварію частина домівок на правому березі залишилася без електроенергії.