В Україні продовжили графіки відключення світла: як вони діятимуть 16 жовтня

Раніше РБК-Україна писало, що з 6:00 до 23:59 14 жовтня діяли графіки обмеження потужності світла для промисловості та бізнесу та звичайних споживачів.

Крім того, 14 жовтня в Києві через аварію частина домівок на правому березі залишилася без електроенергії.