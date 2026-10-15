В Украине продолжили графики отключения света: как они будут действовать 16 октября

Ранее РБК-Украина писало, что с 6.00 до 23.59 14 октября действовали графики ограничения мощности света для промышленности и бизнеса и обычных потребителей.

Кроме того, 14 октября в Киеве из-за аварии часть домов на правом берегу осталась без электроэнергии.