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В Украине продолжили графики отключения света: как они будут действовать 16 октября

19:56 15.10.2026 Чт
1 мин
aimg Елена Бджола
Иллюстративное фото (Коллаж РБК-Украина)

В некоторых областях Украины 16 октября ограничат потребление света из-за последствий российских атак на энергообъекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Графики на 16 октября

В части регионов Украины вынуждены будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии:

  • 06:00 - 23:59 - графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса;
  • 06:00 - 23:59 - графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 0,5 до 2 очередей).

Причина введения ограничений - последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты, уточнило "Укрэнерго".

Энергетики просят следить за сообщениями и графиками отключений на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в своем регионе.

"Когда свет появляется по графику - пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо!" - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что с 6.00 до 23.59 14 октября действовали графики ограничения мощности света для промышленности и бизнеса и обычных потребителей.

Кроме того, 14 октября в Киеве из-за аварии часть домов на правом берегу осталась без электроэнергии.

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