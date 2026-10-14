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Частина правого берега Києва залишилася без світла через аварію, графіки не працюють

13:39 14.10.2026 Ср
1 хв
aimg Марія Науменко
Частина правого берега Києва залишилася без світла через аварію, графіки не працюють Фото: чоловік підключає генератор (Getty Images)
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14 жовтня в Києві через аварію частина домівок на правому березі залишилася без електроенергії. Графіки відключень у столиці наразі не діють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

В енергетичній компанії повідомили, що через аварійну ситуацію частина споживачів залишилася без світла.

Енергетики вже працюють над усуненням несправності, щоб якомога швидше відновити електропостачання.

На час аварійних робіт графіки відключень у Києві не діють.

За даними "Укренерго", 14 жовтня в Україні, зокрема й в Києві, діють графіки погодинних відключень електроенергії обсягом від 0,5 до 2 черг.

Обмеження передбачили з 06:00 до 23:59 як для побутових споживачів, так і для промисловості та бізнесу.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що Київ не готовий до зими і всі кияни це розуміють.

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Київ Україна Відключеня світла
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