ua en ru
Ср, 06 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Выборы в США Израиль новости Зеленский заявления Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине продлили базовую подготовку военных: сколько она теперь будет продолжаться

Среда 06 ноября 2024 15:24
UA EN RU
В Украине продлили базовую подготовку военных: сколько она теперь будет продолжаться Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

С 1 ноября учебные центры Вооруженных сил Украины перешли на новую программу базовой общевойсковой подготовки. Теперь она будет длиться 1,5 месяца вместо 30 дней.

Об этом заявил начальник Главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ Игорь Палагнюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По его словам, решение принято главнокомандующим ВСУ на основе результатов работы в четырех основных военных учебных центрах. Пилотный проект программы, разработанный Главным управлением доктрин и подготовки Генштаба, привлек около 500 новобранцев.

Палагнюк пояснил, что увеличение продолжительности обучения является частью программы «Сохранение жизни военнослужащих» и направлено на совершенствование навыков защитников Украины.

Программа предусматривает расширенное обучение по огневой подготовке, домедицинской помощи и других ключевых дисциплин, учитывая потребности военных подразделений, выполняющих боевые задачи на фронте.

Новый курс увеличился на 78 часов, в частности, огневая подготовка расширена на 33 часа, а количество упражнений повышено с 23 до 45. Дополнительные практики охватывают тактическую подготовку, навыки противодействия беспилотникам и РЭБ, военную топографию, технологии войны, боевой опыт, а также использование коллективного оружия.

Обучение военных ВСУ под эгидой EUMAM

В 2022 году тренировочная миссия Европейского союза для военнослужащих ВСУ (EUMAM Ukraine) достигла полной оперативной готовности. Первоначально мандат миссии был рассчитан на два года, с бюджетом 3,1 млрд. евро.

6 ноября послы ЕС продлили военную учебную миссию ЕС для подготовки украинских военных еще на два года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины
NEWS
Победитель выборов-2024. Что известно о Дональде Трампе и что он говорил об Украине
Победитель выборов-2024. Что известно о Дональде Трампе и что он говорил об Украине
DAILY
Монетка подброшена. Ждать ли Украине хороших новостей после выборов президента США
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Монетка подброшена. Ждать ли Украине хороших новостей после выборов президента США