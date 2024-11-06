В Украине продлили базовую подготовку военных: сколько она теперь будет продолжаться
С 1 ноября учебные центры Вооруженных сил Украины перешли на новую программу базовой общевойсковой подготовки. Теперь она будет длиться 1,5 месяца вместо 30 дней.
Об этом заявил начальник Главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ Игорь Палагнюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
По его словам, решение принято главнокомандующим ВСУ на основе результатов работы в четырех основных военных учебных центрах. Пилотный проект программы, разработанный Главным управлением доктрин и подготовки Генштаба, привлек около 500 новобранцев.
Палагнюк пояснил, что увеличение продолжительности обучения является частью программы «Сохранение жизни военнослужащих» и направлено на совершенствование навыков защитников Украины.
Программа предусматривает расширенное обучение по огневой подготовке, домедицинской помощи и других ключевых дисциплин, учитывая потребности военных подразделений, выполняющих боевые задачи на фронте.
Новый курс увеличился на 78 часов, в частности, огневая подготовка расширена на 33 часа, а количество упражнений повышено с 23 до 45. Дополнительные практики охватывают тактическую подготовку, навыки противодействия беспилотникам и РЭБ, военную топографию, технологии войны, боевой опыт, а также использование коллективного оружия.
Обучение военных ВСУ под эгидой EUMAM
В 2022 году тренировочная миссия Европейского союза для военнослужащих ВСУ (EUMAM Ukraine) достигла полной оперативной готовности. Первоначально мандат миссии был рассчитан на два года, с бюджетом 3,1 млрд. евро.
6 ноября послы ЕС продлили военную учебную миссию ЕС для подготовки украинских военных еще на два года.
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