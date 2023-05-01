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В Україні продовжать воєнний стан і мобілізацію: Зеленський вніс до Ради законопроєкти

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкт про затвердження указів про продовження терміну дії воєнного стану в Україні. Також глава держави запропонував продовжити мобілізацію в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні законопроєкти, опубліковані на сайті Верховної ради.

Наразі текстів законопроєктів немає, тому невідомо на який термін глава держави запропонував продовжити воєнний стан і мобілізацію.

Нагадаємо, Україна ввела режим воєнного стану вранці 24 лютого 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії. Наразі воєнний стан в Україні діє до 20 травня.

Про терміни воєнного стану та на скільки його ще можуть продовжити - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Додамо, що востаннє Верховна рада схвалила укази президента Володимира Зеленського про продовження терміну дії воєнного стану та загальну мобілізацію у лютому. Тоді їх продовжили також на 90 днів.

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