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В Украине продлят военное положение и мобилизацию: Зеленский внес в Раду законопроекты

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об утверждении указов о продлении срока действия военного положения в Украине. Также глава государства предложил продлить мобилизацию в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие законопроекты, опубликованные на сайте Верховной рады.

На данный момент текстов законопроектов нет, поэтому неизвестно на какой срок глава государства предложил продлить военное положение и мобилизацию.

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Согласно тексту законопроекта, Зеленский предложил продлить военное положение в Украине еще на 90 дней с 20 мая.

"...Предлагается продлить срок действия военного положения в Украине с 05 часов 30 минут 20 мая 2023 года сроком на 90 суток", - говорится в документе.

Напомним, Украина ввела режим военного положения утром 24 февраля 2022 года после начала полномасштабного вторжения России. На данным момент военное положение в Украине действует до 20 мая.

О сроках военного положения и на сколько его еще могут продлить - читайте в материале РБК-Украина.

Добавим, что последний раз Верховная рада одобрила указы президента Владимира Зеленского о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации в феврале. Тогда их продлили также на 90 дней.

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