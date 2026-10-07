В Україні продовжать відключати світло за графіками 8 жовтня: деталі від енергетиків

Графіки вимкнення світла 8 жовтня

Так, 8 жовтня в Україні будуть застосовані такі обмеження по світлу:

з 00:00 до 23:59 - графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу;

з 00:00 до 23:59 - графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1,5 черги).

В "Укренерго" додали, що причина обмежень - наслідки російських ракетно-дронових ударів по об'єктах енергетики.

Також у компанії зазначили, що ситуація в енергосистемі може змінитися. Проте користуватися електроенергією все одно треба ощадливо.