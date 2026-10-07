В Україні продовжать відключати світло за графіками 8 жовтня: деталі від енергетиків

У низці областей України завтра, 8 жовтня, вводяться погодинні графіки обмеження електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Facebook.
Так, 8 жовтня в Україні будуть застосовані такі обмеження по світлу:
В "Укренерго" додали, що причина обмежень - наслідки російських ракетно-дронових ударів по об'єктах енергетики.
Також у компанії зазначили, що ситуація в енергосистемі може змінитися. Проте користуватися електроенергією все одно треба ощадливо.
Раніше РБК-Україна писало, що 7 жовтня у частині регіонів України діяли графіки відключення електроенергії.
Крім того, у чотирьох областях України та Києві вводилися обмеження світла.