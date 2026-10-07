В Украине продолжат отключать свет по графикам 8 октября: детали от энергетиков

Графики отключения света 8 октября

Так, 8 октября в Украине будут применены следующие ограничения по свету:

с 00:00 до 23:59 - графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса;

с 00:00 до 23:59 - графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 0,5 до 1,5 очереди).

В "Укрэнерго" добавили, что причина ограничений - последствия российских ракетно-дроновых ударов по объектам энергетики.

Также в компании отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться. Однако пользоваться электроэнергией все равно нужно экономно.