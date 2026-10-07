В Україні продовжать відключати світло за графіками 8 жовтня: деталі від енергетиків
18:20 07.10.2026 Ср
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Ілюстративне фото (Колаж РБК-Україна)
У низці областей України завтра, 8 жовтня, вводяться погодинні графіки обмеження електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Facebook.
Графіки вимкнення світла 8 жовтня
Так, 8 жовтня в Україні будуть застосовані такі обмеження по світлу:
- з 00:00 до 23:59 - графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу;
- з 00:00 до 23:59 - графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1,5 черги).
В "Укренерго" додали, що причина обмежень - наслідки російських ракетно-дронових ударів по об'єктах енергетики.
Також у компанії зазначили, що ситуація в енергосистемі може змінитися. Проте користуватися електроенергією все одно треба ощадливо.
Раніше РБК-Україна писало, що 7 жовтня у частині регіонів України діяли графіки відключення електроенергії.
Крім того, у чотирьох областях України та Києві вводилися обмеження світла.