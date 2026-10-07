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В Україні продовжать відключати світло за графіками 8 жовтня: деталі від енергетиків

18:20 07.10.2026 Ср
1 хв
aimg Олена Бджола
В Україні продовжать відключати світло за графіками 8 жовтня: деталі від енергетиків Ілюстративне фото (Колаж РБК-Україна)
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У низці областей України завтра, 8 жовтня, вводяться погодинні графіки обмеження електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Facebook.

Графіки вимкнення світла 8 жовтня

Так, 8 жовтня в Україні будуть застосовані такі обмеження по світлу:

  • з 00:00 до 23:59 - графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу;
  • з 00:00 до 23:59 - графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1,5 черги).

В "Укренерго" додали, що причина обмежень - наслідки російських ракетно-дронових ударів по об'єктах енергетики.

Також у компанії зазначили, що ситуація в енергосистемі може змінитися. Проте користуватися електроенергією все одно треба ощадливо.

Раніше РБК-Україна писало, що 7 жовтня у частині регіонів України діяли графіки відключення електроенергії.

Крім того, у чотирьох областях України та Києві вводилися обмеження світла.

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