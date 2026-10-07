В Украине продолжат отключать свет по графикам 8 октября: детали от энергетиков
18:20 07.10.2026 Ср
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Иллюстративное фото (Коллаж РБК-Украина)
В ряде областей Украины завтра, 8 октября, вводятся почасовые графики ограничения электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Facebook.
Графики отключения света 8 октября
Так, 8 октября в Украине будут применены следующие ограничения по свету:
- с 00:00 до 23:59 - графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса;
- с 00:00 до 23:59 - графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 0,5 до 1,5 очереди).
В "Укрэнерго" добавили, что причина ограничений - последствия российских ракетно-дроновых ударов по объектам энергетики.
Также в компании отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться. Однако пользоваться электроэнергией все равно нужно экономно.
Ранее РБК-Украина писало, что 7 октября по части регионов Украины действовали графики отключения электроэнергии.
Кроме того, в четырех областях Украины и Киеве вводились ограничения света.