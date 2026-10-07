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В Украине продолжат отключать свет по графикам 8 октября: детали от энергетиков

18:20 07.10.2026 Ср
1 мин
aimg Елена Бджола
В Украине продолжат отключать свет по графикам 8 октября: детали от энергетиков Иллюстративное фото (Коллаж РБК-Украина)
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В ряде областей Украины завтра, 8 октября, вводятся почасовые графики ограничения электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Facebook.

Графики отключения света 8 октября

Так, 8 октября в Украине будут применены следующие ограничения по свету:

  • с 00:00 до 23:59 - графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса;
  • с 00:00 до 23:59 - графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 0,5 до 1,5 очереди).

В "Укрэнерго" добавили, что причина ограничений - последствия российских ракетно-дроновых ударов по объектам энергетики.

Также в компании отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться. Однако пользоваться электроэнергией все равно нужно экономно.

Ранее РБК-Украина писало, что 7 октября по части регионов Украины действовали графики отключения электроэнергии.

Кроме того, в четырех областях Украины и Киеве вводились ограничения света.

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