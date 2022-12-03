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В Україні призупинять планові операції при тривалих відключеннях світла, - МОЗ

Фото: в Україні призупинять планові операції при тривалих відключеннях світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україні у разі тривалого відключення світла призупинять планові госпіталізації та операції у лікарнях, щоб не перевантажувати медзаклади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра охорони здоров'я України Марії Карчевич в ефірі телемарафону.

За її словами, у разі блекауту будуть готові два рівні установ з генераторами. До першого рівня належать лікарні, які працюватимуть у разі, якщо відсутнє лише електропостачання. До другого рівня - заклади, які продовжать роботу, якщо не буде і централізованого водопостачання, і опалення.

Вона зазначила, що обидва рівні, крім генераторів, також забезпечені і супутниковими системами Starlink для зв'язку та комунікації у таких критичних ситуаціях.

"Зрозуміло, що з нашого боку надані рекомендації. І якщо буде тривале відключення світла, то планові госпіталізації, планові операції будуть призупинені для того, щоб не перевантажувати заклади. Прийматимуться лише ургентні операції. Також буде законсервована частина приміщень, що тимчасово не використовуються. Але це ми говоримо про крайні випадки, про крайні ситуації. На сьогоднішній день, як ви бачили, проблем не було", - додала Карчевич.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко заявляв, що у столиці є низка аптек та ветеринарних клінік, які продовжують роботу завдяки резервним джерелам харчування.

Також ми писали, що, за словами міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, українські лікарні не закриватимуться навіть в умовах блекауту, але медустановам потрібно скоротити кількість приміщень, що використовуються.

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