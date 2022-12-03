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Які ветклініки та аптеки продовжать роботу у Києві за відсутності світла: список адрес

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Субота 03 грудня 2022 16:06
Які ветклініки та аптеки продовжать роботу у Києві за відсутності світла: список адрес Фото: які ветклініки та аптеки продовжать роботу у Києві за відсутності світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві є низка аптек та ветеринарних клінік, які продовжують роботу завдяки резервним джерелам живлення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Києва Віталія Кличка.

"Аптеки КП "Фармація" забезпечені резервними джерелами живлення і працюватимуть у разі повної відсутності електропостачання. Працюватимуть і частина аптек приватних мереж. Інформацію будемо оперативно оновлювати", - пише Кличко.

Які ветклініки та аптеки продовжать роботу у Києві за відсутності світла: список адрес

Фото: адреси аптек (скріншот)

Кваліфіковану допомогу домашнім тваринам надаватимуть комунальні ветеринарні клініки. Лікувально-діагностичні послуги для улюбленців можна отримати в ветклініках, які входять до складу КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини".

"Продовжить працювати і Служба обліку та реєстрації тварин, що також входить до складу комунального підприємства", - додає Кличко.

Адреси ветеринарних клінік:

  • Вірменська, 29, Деснянський район;
  • Електротехнічна, 5-А, Деснянський район;
  • Ярославська, 13-А, Подільський район.

Служба обліку та реєстрації тварин знаходиться за адресою Відрадний, 61, Солом'янський район.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука, вже протягом тижнів Київ може повернутись до графіків відключень електроенергії.

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