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Як працюватимуть лікарні в умовах блекауту: відповідь Ляшка

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Київ, П'ятниця 25 листопада 2022 15:19
Як працюватимуть лікарні в умовах блекауту: відповідь Ляшка Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Українські лікарні не закриватимуться навіть в умовах блекауту, але медустановам потрібно скоротити кількість приміщень, що використовуються.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

"Лікарні не закриватимуть, але у певних лікарнях буде переглянуто підхід та оптимізовано використання приміщень для того, щоб сконцентрувати все на менших площах", - заявив Ляшко.

За його словами, оптимізація приміщень дозволить легше пройти осінньо-зимовий період, у тому числі із настанням великих холодів.

"Коли менша площа, її простіше опалювати, використовуючи джерела живлення, якщо буде відключення від централізованого теплопостачання", - зазначив міністр.

Він також підкреслив, що МОЗ визначило два рівні лікарень: клініки, які можуть працювати без централізованого енергопостачання, та клініки, які можуть працювати без централізованого тепла та централізованого водопостачання.

"Саме на цих лікарнях і сформується основна мережа медустанов, які у цей складний осінньо-зимовий період мають забезпечити медичну допомогу. Ми розуміємо, що у цих лікарнях на 100% працюватиме все обладнання, яке підключатиметься до енергопостачання", - додав глава МОЗ.

Раніше Ляшко заявив, що медустанови України отримали понад 400 станцій Starlink, щоб мати можливість працювати з електронною системою охорони здоров'я та мати доступ до інтернету.

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