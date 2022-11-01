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В Україні призупинили розгляд заяв росіян щодо імміграції

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Київ, Вівторок 01 листопада 2022 20:42
В Україні призупинили розгляд заяв росіян щодо імміграції Фото: в Україні призупинили розгляд заяв росіян щодо імміграції (facebook.com)
Автор: Іван Носальський

В Україні не розглядатимуть заяви росіян щодо оформлення імміграції та посвідки на проживання у період дії військового стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram.

За його словами, рішення призупинити розгляд заяв росіян щодо імміграції та посвідки на проживання було ухвалено урядом.

"У період військового стану та протягом 30 днів з дня його припинення або скасування зупиняється розгляд територіальними органами/підрозділами Державної міграційної служби заяв про оформлення дозволу на імміграцію, оформлення та обмін виду на постійне/тимчасове проживання, поданих громадянами РФ", - написав Мельничук.

При цьому він додав, що Кабмін визначив низку категорій людей, до яких перераховані вище обмеження не застосовуватимуться.

За даними Державної міграційної служби, під нововведення не підпадають подружжя та близькі родичів громадян України, а також особи, які прибули в Україну для працевлаштування.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що іноземці, у яких термін дії посвідки на проживання в Україні закінчився під час війни, мають право в'їжджати та проживати в нашій країні.

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