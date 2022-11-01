ua ru
Вт, 01 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине приостановили рассмотрение заявлений россиян по иммиграции

Новина українською →
Киев, Вторник 01 ноября 2022 20:42
В Украине приостановили рассмотрение заявлений россиян по иммиграции Фото: в Украине приостановили рассмотрение заявлений россиян по иммиграции (facebook.com)
Автор: Иван Носальский

В Украине не будут рассматривать заявления россиян по оформлению иммиграции и вида на жительство в период действия военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

По его словам, решение приостановить рассмотрение заявлений россиян по иммиграции и виду на жительство было принято правительством.

"В период военного положения и в течение 30 дней со дня его прекращения или отмены останавливается рассмотрение территориальными органами/подразделениями Государственной миграционной службы заявлений об оформлении разрешения на иммиграцию, оформление и обмен вида на постоянное/временное жительство, поданных гражданами РФ", - написал Мельничук.

При этом он добавил, что Кабмин определил ряд категорий людей, к которым вышеперечисленные ограничения применяться не будут.

По данным Государственной миграционной службы, под нововведения не подпадают супруги и близкие родственников граждан Украины, а также лица, которые прибыли в Украину для трудоустройства.

Напомним, ранее стало известно, что иностранцы, у которых срок действия вида на жительство в Украине истек во время войны, имеют право въезжать и проживать в нашей стране.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация ГМС
NEWS
У нас нет защиты: эксперт рассказал, что поможет против иранских ракет
У нас нет защиты: эксперт рассказал, что поможет против иранских ракет
DAILY
Западный фронт. Хватит ли терпения США и Британии до победы Украины в войне
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Западный фронт. Хватит ли терпения США и Британии до победы Украины в войне