В Україні призначили стипендії імені Героїв Небесної Сотні: хто отримає виплати

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні планують підвищити студентські стипендії. Зараз академічна становить близько 2100 гривень, а підвищена - майже 3000 гривень, але у Верховній Раді розглядають законопроєкт №10399, який передбачає запровадження "національних стипендій" на рівні мінімальної зарплати.

Також ми розповідали, що Кабмін призначив 39 стипендій для школярів і студентів - переможців Міжнародного конкурсу імені Тараса Шевченка. Розмір виплат становитиме від 1420 до 3800 гривень на місяць, загальний обсяг фінансування - близько 1 млн гривень на рік. Додатково уряд затвердив 17 дворічних стипендій для видатних освітян.