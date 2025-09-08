В Украине назначили стипендии имени Героев Небесной Сотни: кто получит выплаты

Министерство образования и науки Украины назначило 33 академические стипендии имени Героев Небесной Сотни студентам высших учебных заведений. Выплаты рассчитаны на 2025-2026 учебный год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины (МОН).
Стипендии назначены приказом МОН от 29 августа 2025 года № 1194. Программа направлена на чествование памяти молодых Героев Революции достоинства и поддержку талантливой молодежи.
"Стипендии имени Героев Небесной Сотни - это одновременно поддержка студентов и чествование нашей новейшей истории. Верю, что эти молодые люди понесут ценности свободы и достоинства в свои профессии и громады", - отметил министр образования и науки Оксен Лисовой.
Распределение состоялось по специальностям, соответствующим жизненным путям Героев Небесной Сотни:
Размер стипендии составляет 4000 гривен ежемесячно. Выплаты будут осуществляться через учреждения высшего образования.
Отметим, назначение академических стипендий имени Героев Небесной Сотни проводится ежегодно для студентов с высокими результатами обучения и активной гражданской позицией.
Ранее РБК-Украина писало, что в Украине планируют повысить студенческие стипендии. Сейчас академическая составляет около 2100 гривен, а повышенная - почти 3000 гривен, но в Верховной Раде рассматривают законопроект №10399, который предусматривает введение "национальных стипендий" на уровне минимальной зарплаты.
Также мы рассказывали, что Кабмин назначил 39 стипендий для школьников и студентов - победителей Международного конкурса имени Тараса Шевченко. Размер выплат составит от 1420 до 3800 гривен в месяц, общий объем финансирования - около 1 млн гривен в год. Дополнительно правительство утвердило 17 двухлетних стипендий для выдающихся педагогов.