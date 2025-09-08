В Украине назначили стипендии имени Героев Небесной Сотни: кто получит выплаты

Стипендии назначены приказом МОН от 29 августа 2025 года № 1194. Программа направлена на чествование памяти молодых Героев Революции достоинства и поддержку талантливой молодежи.

"Стипендии имени Героев Небесной Сотни - это одновременно поддержка студентов и чествование нашей новейшей истории. Верю, что эти молодые люди понесут ценности свободы и достоинства в свои профессии и громады", - отметил министр образования и науки Оксен Лисовой.

Кто получит стипендии

Распределение состоялось по специальностям, соответствующим жизненным путям Героев Небесной Сотни:

агроинженерия - имени Дмитрия Пагора: 5 студентов;

архитектура и градостроительство - имени Александра Плеханова: 4;

география - имени Игоря Костенко: 5;

экономика - имени Дмитрия Чернявского: 5;

инженерия программного обеспечения - имени Сергея Байдовского: 5;

психология - имени Юрия Дяковского: 3;

сценическое искусство - имени Сергея Нигояна: 3;

физическая терапия и эрготерапия - имени Василия Моисея: 3.

Сколько будут платить

Размер стипендии составляет 4000 гривен ежемесячно. Выплаты будут осуществляться через учреждения высшего образования.

Отметим, назначение академических стипендий имени Героев Небесной Сотни проводится ежегодно для студентов с высокими результатами обучения и активной гражданской позицией.