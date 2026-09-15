В Україні прийняли нові правила для цін на світло, а постачальник може бути із ЄС

Нововведення у сфері ціноутворення на світло стосуються тих споживачів, що мають інтелектуальний лічильник. Також можна буде обирати постачальника електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
15 вересня НКРЕКП схвалила проєкт змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії.
Одна з ключових змін: споживачі з інтелектуальними лічильниками зможуть укладати договори з динамічною ціною на електроенергію.
Динамічна ціна змінюватиметься залежно від коливань:
Споживач зможе:
При цьому перехід на динамічну ціну не буде обов’язковим. Споживач матиме право вирішувати, чи укладати такий договір.
Постачальники електроенергії, які обслуговують понад 200 тисяч споживачів, мають забезпечити можливість укласти договір з динамічною ціною клієнтам з інтелектуальними лічильниками.
Перед цим електропостачальник має пояснити споживачу:
В особистому кабінеті споживач бачитиме дані про:
Також розширяться можливості користувачів щодо:
Для побутових і малих непобутових споживачів зміна електропостачальника буде безкоштовною, йдеться у проєкті.
Крім того, споживачі зможуть обирати постачальника, якщо він допущений до роботи на українському ринку, зареєстрованого в:
Зміни підготовлені на виконання законодавства щодо інтеграції енергетичних ринків України з європейськими та посилення прав споживачів.
Раніше РБК-Україна писало, що за минулий тиждень енергетики ДТЕК відновили електропостачання для понад 560 тисяч родин у чотирьох областях, які були без світла внаслідок російських атак.
Також повідомлялося, що тарифи на електроенергію для побутових споживачів в Україні залишатимуться незмінними, адже ціна зафіксована. Про це заявив перший віцепрем'єр - міністр енергетики України Денис Шмигаль.