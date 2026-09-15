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В Украине приняли новые правила для цен на свет, а поставщик может быть из ЕС

19:34 15.09.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: В Украине будут новые правила по ценам на электроэнергию (Getty Images)

Нововведения в сфере ценообразования на свет касаются потребителей, имеющих интеллектуальный счетчик. Также можно будет выбрать поставщика электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Новые правила для цен на свет

15 сентября НКРЭКУ одобрила проект изменений к Правилам розничного рынка электрической энергии.

Одно из ключевых изменений: потребители с интеллектуальными счетчиками смогут заключать договоры по динамической цене на электроэнергию.

Динамическая цена будет меняться в зависимости от колебаний:

  • на рынке "на сутки вперед",
  • внутрисуточном рынке.

Потребитель сможет:

  • учитывать изменение цены в течение суток,
  • соответственно корректировать свое потребление,
  • гибче управлять затратами на электроэнергию.

При этом переход на динамическую цену не будет обязательным. Потребитель будет иметь право решать, заключать ли такой договор.

Заключение договора

Поставщики электроэнергии, обслуживающие более 200 тысяч потребителей, должны обеспечить возможность заключить договор по динамической цене клиентам с интеллектуальными счетчиками.

Перед этим электропоставщик должен объяснить потребителю:

  • от чего зависит изменение цены,
  • проинформировать о возможных выгодах, рисках и затратах.

В личном кабинете потребитель будет видеть данные о:

  • свое потребление,
  • изменение динамической цены за соответствующие периоды.

Смена поставщика

Также расширятся возможности пользователей по:

  • способов оплаты,
  • смены электропоставщика.

Для бытовых и малых небытовых потребителей смена электропоставщика будет бесплатной, говорится в проекте.

Кроме того, потребители смогут выбирать поставщика , если он допущен к работе на украинском рынке, зарегистрированном в:

  • государстве-члене ЕС,
  • государству Энергетического общества, .

Изменения подготовлены для выполнения законодательства об интеграции энергетических рынков Украины с европейскими и усиления прав потребителей.

Ранее РБК-Украина писало, что за прошедшую неделю энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение для более 560 тысяч семей в четырех областях, которые были без света в результате российских атак.

Также сообщалось, что тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей в Украине будут оставаться неизменными, ведь цена зафиксирована. Об этом заявил первый вице-премьер - министр энергетики Украины Денис Шмигаль.

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