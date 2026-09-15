В Украине приняли новые правила для цен на свет, а поставщик может быть из ЕС

Нововведения в сфере ценообразования на свет касаются потребителей, имеющих интеллектуальный счетчик. Также можно будет выбрать поставщика электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
15 сентября НКРЭКУ одобрила проект изменений к Правилам розничного рынка электрической энергии.
Одно из ключевых изменений: потребители с интеллектуальными счетчиками смогут заключать договоры по динамической цене на электроэнергию.
Динамическая цена будет меняться в зависимости от колебаний:
Потребитель сможет:
При этом переход на динамическую цену не будет обязательным. Потребитель будет иметь право решать, заключать ли такой договор.
Поставщики электроэнергии, обслуживающие более 200 тысяч потребителей, должны обеспечить возможность заключить договор по динамической цене клиентам с интеллектуальными счетчиками.
Перед этим электропоставщик должен объяснить потребителю:
В личном кабинете потребитель будет видеть данные о:
Также расширятся возможности пользователей по:
Для бытовых и малых небытовых потребителей смена электропоставщика будет бесплатной, говорится в проекте.
Кроме того, потребители смогут выбирать поставщика , если он допущен к работе на украинском рынке, зарегистрированном в:
Изменения подготовлены для выполнения законодательства об интеграции энергетических рынков Украины с европейскими и усиления прав потребителей.
Ранее РБК-Украина писало, что за прошедшую неделю энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение для более 560 тысяч семей в четырех областях, которые были без света в результате российских атак.
Также сообщалось, что тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей в Украине будут оставаться неизменными, ведь цена зафиксирована. Об этом заявил первый вице-премьер - министр энергетики Украины Денис Шмигаль.