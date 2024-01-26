До України приїхав голова МЗС Данії, анонсував мільйонну підтримку для боротьби з корупцією

Як нагадує МЗС, Данія з 2016 року очолює антикорупційну програму ЄС в Україні (EUACI). Під час сьогоднішнього візиту Расмуссен оголосив про підтримку третього етапу програми.

"Ще до незаконного вторгнення Росії Україна досягла значного прогресу в боротьбі з корупцією, і навіть під час війни в країні вдалося продовжити позитивний розвиток. Але є ще сфери для вдосконалення, і для мрій України про ЄС дуже важливо, щоб ми допомогли їй досягти своїх цілей", - заявив міністр.

Зазначається, що Європейський союз виділяє більше 70 мільйонів данських крон (10,21 млн доларів) на наступний етап програми, а Данія, зі свого боку, трохи менше 60 млн (8,75 млн доларів).

"Серед іншого, програма зосереджена на сприянні прозорості та доброчесності у відновленні Миколаєва через тісну співпрацю з міським головою та його командою", - пише пресслужба.

Зокрема планується розробити найкращі практики щодо реконструкції Миколаєва, які, в майбутньому, можуть бути використані й в інших містах України.

Зустріч з Кулебою й відкриття офісу посольства

Про програму Расмуссен проінформував українського колегу Дмитра Кулебу. Міністри зустрілись в Миколаєві, щоб офіційно відкрити новий офіс посольства Данії.

Зокрема вони обговорили, як Данія та Україна можуть надалі розвивати співпрацю щодо Миколаєва і як Копенгаген може продовжувати підтримувати Київ у боротьбі з російською агресією.

"Україна все ще бореться за свободу і безпеку всієї Європи. Ми повинні підтримати її в цьому, саме тому ми є однією з країн, які надають найбільшу підтримку Україні порівняно з нашими розмірами. Ми несемо особливу відповідальність за відбудову Миколаєва, і з відкриттям посольського офісу в місті ми можемо зробити зусилля з відбудови більш ефективними", - заявив голова МЗС Данії.

Допомога Данії для України

Копенгаген уже надав українській стороні після широкомасштабного вторгнення Росії оборонну допомогу на суму близько 2,8 мільярда євро. Зокрема передав також гуманітарну допомогу на 378 мільйонів євро.

Нещодавно уряд Данії вирішив надати Україні новий пакет підтримки на загальну суму 1 мільярд євро, а також 13,3 млн доларів на проєкти з підтримки розвитку кібербезпеки.