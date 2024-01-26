В Украину приехал глава МИД Дании, анонсировал миллионную поддержку для борьбы с коррупцией

Как напоминает МИД, Дания с 2016 года возглавляет антикоррупционную программу ЕС в Украине (EUACI). Во время сегодняшнего визита Расмуссен объявил о поддержке третьего этапа программы.

"Еще до незаконного вторжения России Украина достигла значительного прогресса в борьбе с коррупцией, и даже во время войны в стране удалось продолжить позитивное развитие. Но есть еще сферы для совершенствования, и для мечты Украины о ЕС очень важно, чтобы мы помогли ей достичь своих целей", - заявил министр.

Отмечается, что Европейский союз выделяет более 70 миллионов датских крон (10,21 млн долларов) на следующий этап программы, а Дания, со своей стороны, чуть менее 60 млн (8,75 млн долларов).

"Среди прочего, программа сосредоточена на содействии прозрачности и добропорядочности в восстановлении Николаева через тесное сотрудничество с городским головой и его командой", - пишет пресс-служба.

В частности планируется разработать лучшие практики по реконструкции Николаева, которые, в будущем, могут быть использованы и в других городах Украины.

Встреча с Кулебой и открытие офиса посольства

О программе Расмуссен проинформировал украинского коллегу Дмитрия Кулебу. Министры встретились в Николаеве, чтобы официально открыть новый офис посольства Дании.

В частности они обсудили, как Дания и Украина могут в дальнейшем развивать сотрудничество по Николаеву и как Копенгаген может продолжать поддерживать Киев в борьбе с российской агрессией.

"Украина все еще борется за свободу и безопасность всей Европы. Мы должны поддержать ее в этом, именно поэтому мы являемся одной из стран, которые оказывают наибольшую поддержку Украине по сравнению с нашими размерами. Мы несем особую ответственность за восстановление Николаева, и с открытием посольского офиса в городе мы можем сделать усилия по восстановлению более эффективными", - заявил глава МИД Дании.

Помощь Дании для Украины

Копенгаген уже предоставил украинской стороне после широкомасштабного вторжения России оборонную помощь на сумму около 2,8 миллиарда евро. В частности, передал также гуманитарную помощь на 378 миллионов евро.

Недавно правительство Дании решило предоставить Украине новый пакет поддержки на общую сумму 1 миллиард евро, а также 13,3 млн долларов на проекты по поддержке развития кибербезопасности.