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В Украину приехал глава МИД Дании, анонсировал миллионную поддержку для борьбы с коррупцией

Фото: Ларс Люкке Расмуссен, глава Министерства иностранных дел Дании (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Украину с визитом прибыл глава Министерства иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен. Анонсировал финансовую поддержку по борьбе с коррупцией в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы у Министерства иностранных дел Дании.

Как напоминает МИД, Дания с 2016 года возглавляет антикоррупционную программу ЕС в Украине (EUACI). Во время сегодняшнего визита Расмуссен объявил о поддержке третьего этапа программы. 

"Еще до незаконного вторжения России Украина достигла значительного прогресса в борьбе с коррупцией, и даже во время войны в стране удалось продолжить позитивное развитие. Но есть еще сферы для совершенствования, и для мечты Украины о ЕС очень важно, чтобы мы помогли ей достичь своих целей", - заявил министр. 

Отмечается, что Европейский союз выделяет более 70 миллионов датских крон (10,21 млн долларов) на следующий этап программы, а Дания, со своей стороны, чуть менее 60 млн (8,75 млн долларов). 

"Среди прочего, программа сосредоточена на содействии прозрачности и добропорядочности в восстановлении Николаева через тесное сотрудничество с городским головой и его командой", - пишет пресс-служба. 

В частности планируется разработать лучшие практики по реконструкции Николаева, которые, в будущем, могут быть использованы и в других городах Украины. 

Встреча с Кулебой и открытие офиса посольства 

О программе Расмуссен проинформировал украинского коллегу Дмитрия Кулебу. Министры встретились в Николаеве, чтобы официально открыть новый офис посольства Дании. 

В частности они обсудили, как Дания и Украина могут в дальнейшем развивать сотрудничество по Николаеву и как Копенгаген может продолжать поддерживать Киев в борьбе с российской агрессией. 

"Украина все еще борется за свободу и безопасность всей Европы. Мы должны поддержать ее в этом, именно поэтому мы являемся одной из стран, которые оказывают наибольшую поддержку Украине по сравнению с нашими размерами. Мы несем особую ответственность за восстановление Николаева, и с открытием посольского офиса в городе мы можем сделать усилия по восстановлению более эффективными", - заявил глава МИД Дании.

Помощь Дании для Украины

Копенгаген уже предоставил украинской стороне после широкомасштабного вторжения России оборонную помощь на сумму около 2,8 миллиарда евро. В частности, передал также гуманитарную помощь на 378 миллионов евро.

Недавно правительство Дании решило предоставить Украине новый пакет поддержки на общую сумму 1 миллиард евро, а также 13,3 млн долларов на проекты по поддержке развития кибербезопасности.

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