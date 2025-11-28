UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

До України прийде потепління, але не обійдеться без дощів: де сьогодні будуть опади

Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 28 листопада (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні у п’ятницю, 28 листопада, в Україні очікується тепла погода з туманами. Лише в окремих регіонах можливий невеликий дощ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, вночі погоду у центральних, північних, Чернівецькій та Одеській областях визначатиме малоактивний атмосферний фронт, який зумовить невеликий дощ, а вдень у більшості областей погоду без опадів формуватиме поле підвищеного тиску.

В Укргідрометцентрі пояснили, що над Україною залишається тепла і волога повітряна маса, тож температура по країні буде вище за норму. 

У західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі очікується +4..-1 градуси, вдень 1..6 градусів.

У решті областей вночі повітря охолоджуватиметься до +4..+9 градусів, денні максимуми сягатимуть 7..12 градусів, а на півдні до +16 градусів.

Синоптики попереджають про туман вночі та вранці на Прикарпатті, у південних, східних, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях, видимість 200–500 м, що може ускладнити рух транспорту.

Погода у Києві

У Києві та області очікується хмарна погода. Вночі та вранці можливий невеликий дощ, вдень без опадів.

Вітер північний, із переходом на східний, 3-8 м/с. Температура в столиці вночі та вдень 2-4 градуси; на Київщині вночі від 4 градусів тепла до 1 градуса морозу, вдень 1-6 градусів.

Нагадаємо, нещодавно рятувальники попередили громадян, які планують мандрівку в гори, про хмарну та холодну погоду (зокрема на високогір'ї).

Також в Укргідрометцентрі натякнули на теплий старт зими у грудні 2025 року.

Синоптики оприлюднили коротку кліматичну характеристику першого зимового місяця та поділились загальним попереднім прогнозом на грудень.

ГідрометцентрПогода в Україні