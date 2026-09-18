В Україні прискорять ідентифікацію тіл загиблих військових

Що хочуть змінити

Корецький провів нараду з представниками МОЗ, МВС та Міноборони, під час якої розглянули весь процес ідентифікації репатрійованих тіл - від судово-медичної експертизи до подальших процедур.

"На кожному з цих етапів необхідно посилити координацію між відомствами, щоб оперативніше проходити всі процедури. Доручив за тиждень підготувати чіткий план вдосконалень", - повідомив прем'єр.

За його словами, держава має прибрати зайві затримки та покращити обмін інформацією між відомствами.

Скільки бюро проводять експертизи

Паралельно в Україні посилюють спроможності судово-медичної експертизи. Наразі дослідження проводять 21 регіональне бюро СМЕ, які перебувають у підпорядкуванні МОЗ.

У проєкті державного бюджету на 2027 рік передбачено понад 600 млн гривень, зокрема на дооснащення бюро необхідним обладнанням.

"Маємо зробити так, щоб родини якомога швидше отримували точну інформацію та могли гідно попрощатися зі своїми близькими", - наголосив Корецький.