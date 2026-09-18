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В Украине ускорят идентификацию тел погибших военных

13:23 18.09.2026 Пт
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Идентификация тел погибших (Getty Images)

В Украине планируется ускорить процесс идентификации тел репатриированных военных и гражданских и убрать задержки на отдельных этапах. Для этого должно усилить взаимодействие между государственными ведомствами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Сергея Корецкого.

Что хотят изменить

Корецкий провел совещание с представителями Минздрава, МВД и Минобороны, в ходе которого был рассмотрен весь процесс идентификации репатриированных тел - от судебно-медицинской экспертизы до дальнейших процедур.

"На каждом из этих этапов необходимо усилить координацию между ведомствами, чтобы оперативнее проходить все процедуры. Поручил через неделю подготовить четкий план усовершенствований", - сообщил премьер.

По его словам, государство должно убрать излишние задержки и улучшить обмен информацией между ведомствами.

Сколько бюро проводят экспертизы

Параллельно в Украине усиливают возможности судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время исследования проводят 21 региональное бюро СМЭ, находящееся в подчинении Минздрава.

В проекте государственного бюджета на 2027 год предусмотрено более 600 млн гривен, в том числе на дооснащение бюро необходимым оборудованием.

"Должны сделать так, чтобы семьи как можно быстрее получали точную информацию и могли достойно попрощаться со своими близкими", - подчеркнул Корецкий.

Напомним, что 17 сентября в Украину вернули тела 252 погибших, в частности, по утверждению российской стороны, украинских военнослужащих. После репатриации их следует идентифицировать и провести необходимые экспертизы.

РБК-Украина ранее писало, что в российском плену погибли по меньшей мере 375 украинцев, среди которых военнопленные и гражданские заложники.

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Сергей Корецкий