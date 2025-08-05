В Україні пришвидшиться розвиток мобільного зв'язку: Зеленський підписав закон

За словами чиновника, документ має пришвидшити будівництво у країні мобільних мереж.

"Ми продовжуємо рухатись до амбітної мети - забезпечити 98% населення якісним мобільним зв’язком до 2030 року. Закон № 4321 - важливий крок для її досягнення", - зазначив Федоров.

Він зазначив, що документ передбачає дерегуляцію у телеком-сфері на законодавчому рівні:

скорочення строків отримання ділянок для будівництва базових станцій з 6 до 3 місяців;

законодавче закріплення можливості використовувати пересувні базові станції без ризику демонтажу - особливо важливо для відновлення зв’язку після бойових дій.

Федоров додав, що з набуттям чинності Закону, мобільний зв'язок швидше буде з'являтися в селах та у найвіддаленіших куточках країни, на трасах, а також на деокупованих територіях.