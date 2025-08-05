В Украине ускорится развитие мобильной связи: Зеленский подписал закон

По словам чиновника, документ должен ускорить строительство в стране мобильных сетей.

"Мы продолжаем двигаться к амбициозной цели - обеспечить 98% населения качественной мобильной связью до 2030 года. Закон № 4321 - важный шаг для ее достижения", - отметил Федоров.

Он отметил, что документ предусматривает дерегуляцию в телеком-сфере на законодательном уровне:

сокращение сроков получения участков для строительства базовых станций с 6 до 3 месяцев;

законодательное закрепление возможности использовать передвижные базовые станции без риска демонтажа - особенно важно для восстановления связи после боевых действий.

Федоров добавил, что со вступлением в силу Закона, мобильная связь быстрее будет появляться в селах и в самых отдаленных уголках страны, на трассах, а также на деоккупированных территориях.