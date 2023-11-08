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Україна знає, що потрібно зробити, щоб наблизити вступ до ЄС - Зеленський

Київ, Середа 08 листопада 2023 23:58
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Україна знає, що потрібно зробити, щоб наблизити вступ до ЄС - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Уніан)
Автор: Владислав Прийменко

Президент України Володимир Зеленський сказав, що Україна готується до переговорів, щодо вступу в Євросоюз.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський заявив, що посол ЄС в Україні передала звіт Єврокомісії.

"Сьогодні пані Посол ЄС в Україні Катарина Матернова передала мені сам звіт Єврокомісії. Вже відбулися відповідні наради з представниками уряду та Верховної Ради щодо тих законопроектів та реформ, які в основі нашої трансформації - нашої держави - і в основі нашого руху до Євросоюзу. І сподіваюся, що Єврокомісія якнайшвидше розпочне реалізацію і своєї частини спільної роботи - оцінку відповідності законодавства України праву Європейського Союзу", - заявив Зеленський.

Також український лідер підписав указ про підготовку переговорів із ЄС.

"Ще один аспект - про питання ЄС. Сьогодні я підписав указ про підготовку переговорного процесу з Європейським Союзом. Точні пункти. Точні доручення. Ми підійдемо до очікуваних кроків абсолютно підготовленими", - сказав президент України.

Переговори України щодо вступу в ЄС

У своєму звіті Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України до ЄС. Рішення буде ухвалено лідерами країн ЄС на саміті 14 грудня. Для відкриття переговорів потрібна згода всіх лідерів.

Раніше віце-прем'єр Ольга Стефанишина сказала РБК-Україна, що є чітке розуміння, що держава може бути повністю готова до вступу до ЄС протягом двох років від початку переговорного процесу.

8 листопада президент України Зеленський підписав указ, в якому зобов'язав владу України підготуватися до переговорів про вступ до ЄС.

Також ми повідомляли, коли розпочнуться переговори України щодо вступу до ЄС.

Детально про вступні переговори України до ЄС у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Зеленський Вступ в ЄС
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