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В Україні пригріє до +12, але не скрізь: прогноз погоди на сьогодні

Україна, Субота 30 грудня 2023 07:00
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В Україні пригріє до +12, але не скрізь: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні сьогодні буде плюсова температура (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 30 грудня буде майже без опадів. У деяких областях сьогодні пригріє до +12 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні хмарно з проясненнями, без суттєвих опадів. Лише на півночі місцями невеликий дощ. У Карпатах теж можливий дощ, місцями мокрий сніг.

У південній частині та центральних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. У Карпатах можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вдень +4 +9 градусів, на півдні та на Прикарпатті вдень до +12 градусів.

Вночі стовпчики термометрів покажуть в Україні від +4 до -1 градуса.

В Україні пригріє до +12, але не скрізь: прогноз погоди на сьогодні

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно з проясненнями, вдень місцями невеликий дощ. Вітер переважно західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів у Києві покажуть вдень +7 +9, а вночі +2 +4 градуси.

В Україні пригріє до +12, але не скрізь: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, у Києві перед Новим роком оновлений температурний рекорд.

Також синоптики дали прогноз погоди в Україні на перший місяць 2024 року.

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