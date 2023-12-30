В Україні пригріє до +12, але не скрізь: прогноз погоди на сьогодні
Погода в Україні 30 грудня буде майже без опадів. У деяких областях сьогодні пригріє до +12 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні хмарно з проясненнями, без суттєвих опадів. Лише на півночі місцями невеликий дощ. У Карпатах теж можливий дощ, місцями мокрий сніг.
У південній частині та центральних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. У Карпатах можливі пориви до 15-20 м/с.
Температура повітря вдень +4 +9 градусів, на півдні та на Прикарпатті вдень до +12 градусів.
Вночі стовпчики термометрів покажуть в Україні від +4 до -1 градуса.
Погода у Києві
У столиці сьогодні хмарно з проясненнями, вдень місцями невеликий дощ. Вітер переважно західний зі швидкістю 7-12 м/с.
Стовпчики термометрів у Києві покажуть вдень +7 +9, а вночі +2 +4 градуси.
Нагадаємо, у Києві перед Новим роком оновлений температурний рекорд.
Також синоптики дали прогноз погоди в Україні на перший місяць 2024 року.
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