Якою буде погода в січні: проноз Укргідрометцентру на перший місяць 2024 року

Середня місячна температура в січні 2024 року прогнозується в межах 0-4 градусів морозу, на Закарпатті, в Криму, Одеській та Херсонській областях 0-2 градусів тепла. Це на 1,5-2,0 градусів вище за норму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз, розміщений на сайті Укргідрометцентру .

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 32-43 мм (в горах Криму 77 мм), що в межах норми. У східних, Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях 35-78 мм (в Карпатах місцями 80-100 мм), що дещо більше за норму.

Кліматична характеристика січня

Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура в січні складає 0-6 градусів морозу, в Криму від 1 градусів морозу до 4 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря становить 23-27 градусів морозу, в окремих районах Харківської, Дніпропетровської, Київської, Сумської областей та в Карпатах 38-39 градусів, в Черкаській та Луганській областях місцями 40-41,9 градусів морозу, на узбережжі Криму 13-22 градусів тепла.

Абсолютний максимум температури повітря - 10-18 градусів тепла, в Криму до 21 градусів тепла, у Чернігівській, Сумській областях та в Карпатах місцями 8-9 градусів тепла.

Середня місячна кількість опадів складає 26-55 мм, на Закарпатті до 89 мм, на високогір′ї Карпат та Криму до 125 мм.

"У січні відмічені сильний вітер, хуртовини, сильний сніг, під час відлиг - ожеледь, туман", - йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.

Погода наприкінці 2023 року

Попередні розрахунки синоптиків свідчать про те, що до кінця грудня в Україні збережеться плюсова температура. Як повідомила РБК-Україна заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, очікуються значення температури в межах від 0 до 6 градусів тепла вночі та вдень.

На Різдво, 25 грудня, очікуються "опади у вигляді мокрого снігу та дощу, а температурний фон такий самий", розповіла синоптик.

Голеня також повідомила, що до кінця грудня змін не очікується. "За сьогоднішніми розрахунками, така ж температура", - сказала вона. Водночас більш точні прогнози Укргідрометцентр дає за 3-5 діб до визначеної дати, нагадала синоптик.